На стадионе «Калининград» спортсмены совершат попытку установления рекорда по северной ходьбе

В субботу, 10 сентября, на стадионе «Калининград» спортсмены Дмитрий и Александра Янковские совершат попытку установления национального рекорда России по северной ходьбе на дистанции 5 километров. Старт в 9:00. Об этом сообщается в соцсетях стадиона.

Уже на следующий день, 11 сентября, пройдут первые в Калининграде соревнования на технику северной ходьбы – это новая дисциплина северной ходьбы, ставшая популярной во всем мире. Сбор участников в 9:00, ориентир – малое футбольное поле около входа №4. Для участия пишите сюда.

Отмечается также, что 8 октября в поселке Ульяновка пройдет Фестиваль северной ходьбы «Янтарная корона», на который приедут спортсмены со всей России.