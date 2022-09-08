Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 15:16

Центр Зеленоградска 17 сентября перекроют ради проведения соревнований по триатлону

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В субботу, 17 сентября, в Зеленоградске будут перекрыты несколько улиц. Для проведения велогоночного этапа соревнований по триатлону суперспринт Amberman будет введено временное ограничение движения транспорта по маршруту: ул. Володарского – 2-й Октябрьский переулок – ул. Октябрьская - ул. Московская – ул. Герцена – ул. Саратовская – ул. Октябрьская.

Как сообщает администрация Зеленоградска, в тот же день в период с 13.30 до 14.00 для проведения праздничного шествия колонны от городской площади до площади «Роза ветров» в Зеленоградске будет введено временное ограничение движения транспорта на перекрестках:

- пересечение Курортного проспекта с ул. Володарского;

- пересечение ул. Володарского с ул. Пугачева;

- пересечение ул. Володарского со 2-м Октябрьским переулком.