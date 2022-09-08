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Происшествия8 сентября 2022 15:40

Гражданин Узбекистана проведет 5 лет в калининградской колонии за вымогательство денег у бывшей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде осудили 33-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он признан виновным в вымогательстве полумиллиона рублей у бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что в период с февраля по март 2022 года мужчина вымогал деньги у женщины, с которой ранее проживал.

«Мужчина высказывал потерпевшей угрозы применения насилия, в том числе в отношении ее ребенка, если она откажется передавать ему деньги. Женщина восприняла угрозы реально и согласилась передать подсудимому денежные средства, при этом она обратилась в правоохранительные органы», - отметили в прокуратуре.

Ближайшие 5 лет злоумышленник проведет в исправительной колонии общего режима.