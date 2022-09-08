Замок Прейсиш-Эйлау выставили на аукцион с начальной ценой 4,6 млн рублей

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Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау выставили на аукцион с начальной ценой 4,6 млн рублей. Об этом сообщает представительство правительства Калининградской области при правительстве РФ. Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 октября.

«Это значит, что потенциальный инвестор может приобрести объект исторического наследия по цене, меньшей, чем московская однокомнатная квартира! При этом Прейсиш-Эйлау - один из наиболее сохранившихся средневековых замков Калининградской области», - говорится в сообщении.

Построенный около 1330 года замок относится к объектам культурного наследия регионального значения.