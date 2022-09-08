Под Калининградом построят машиностроительный завод

Калининградская компания «Грюнвальд» – один из крупнейших российских производителей полуприцепов - получила разрешение на строительство завода в индустриальном парке «Храброво».

Как сообщили в Корпорации развития Калининградской области, «Грюнвальд» планирует построить и запустить новый цех по замещению импортных компетенций для самосвальных кузовов к марту 2025 года. Благодаря реализации инвестпроекта в индустриальном парке «Храброво» будет создано 400 новых рабочих мест.

- «Грюнвальд» является одной из 29 компаний, выбравших для строительства своих новых производств индустриальный парк «Храброво». Сейчас на этой площадке реализуется 30 инвестпроектов, три предприятия уже введены в эксплуатацию, еще четыре находятся в активной фазе строительных работ, - сообщает пресс-служба правительства области.