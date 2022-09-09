. Фото: Александр Подгорчук

В 8 часов утра в Калининградской области стартовали выборы губернатора. Избирателей ждут 588 постоянных участков, которые будут работать три дня, с 9 по 11 сентября, с 8.00 до 20.00.

Все, кто голосует впервые, получат сувенирные наборы. Кроме того, среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 25 лет будет организован розыгрыш призов: 15 электросамокатов, 25 умных часов, 25 умных колонок, 35 беспроводных наушников.

По сравнению с предыдущими выборами главы региона 2017 года число избирателей выросло - в этот раз право голоса имеют 834 270 человек (было 801 351). Более половины из них относятся к Калининграду. Явка в прошлый раз составила 39,33%, что считается довольно скромным показателем.

Горячая линия регионального избиркома (8 40-12) 58-21-00 в дни голосования также работает с 8.00 до 20.00.