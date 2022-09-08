Дорогу вдоль Виштынецкого озера отремонтировали на 95%

Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры, на пяти участках областных дорог в эти дни завершается ремонт. Готовность более 95% - на участке от Баевки до Полесска, дороге, идущей вдоль Виштынецкого озера, дороге от поселка Медового до Загородного, обходе Багратионовска и улице Судостроительной в Калининграде. На остальных семи участках областных дорог степень готовности от 40 до 75%.

В общей сложности в 2022 году планируется привести в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» около 200 км автомобильных дорог и 275 погонных метров мостов. В 2023 году объем работ будет таким же.