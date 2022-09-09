С начала года в Калининград по программе переселения переехали 1300 соотечественников

C начала года в Калининградскую область по программе переселения переехали около 1300 соотечественников. Больше половины из них прибыли из Казахстана, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Калининградская область – привлекательный для жизни регион. С 2007 года к нам переехали более 53 тысяч соотечественников с семьями. Мы оказываем содействие в их трудоустройстве и проживании. Участники госпрограммы пользуются всеми действующими в области мерами соцподдержки, дополнительно им компенсируются расходы на признание ученых степеней, званий, квалификаций, полученных в иностранном государстве, а также на медицинское освидетельствование», – отметила замминистра социальной политики Виолетта Лёвина.

По статистике, 67% соотечественников находят постоянную работу в течение первого года после переезда. В 2021 году по программе прибыло 149 представителей сфер здравоохранения и образования. Гражданам предоставляются комфортные условия проживания. В центре «Соотечественник» сейчас размещены 89 человек.