На побережье Калининградской области ожидается усиление ветра

В ближайшие часы в Калининградской области ожидаются осадки, усиление ветра. Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Обширная зона осадков с территории Польши в настоящее время уже достигла юго-западных границ области (Мамоново, Балтийск) и постепенно смещается на Калининград и другие районы области.

В ближайшие часы в Калининграде, в западных и центральных районах области ожидается дождь, который сохранится вплоть до второй половины дня и вечера.

Ветер в течение дня по области будет юго-восточного направления, 6-9 м/с, в порывах до 12-14 м/с, на побережье - в порывах до 15-17 м/с.