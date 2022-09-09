Более 1600 калининградцев проголосовали на выборах губернатора дистанционно

В Калининградской области стартовали выборы губернатора. Они продлятся три дня – 9, 10 и 11 сентября.

Всего по региону будет работать более полутысячи избирательных участков, доступно и электронное голосование, но только для тех избирателей, кто зарегистрировался заранее.

По данным облизбиркома, в Калининградской области 18 980 избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. По состоянию на 9 часов утра пятницы, 9 сентября, дистанционно проголосовали уже 1660 избирателей, что составляет 8,75% от общего количества заявлений избирателей, выбравших для себя новый формат голосования.

Напомним, что для электронного голосования зарегистрированным избирателям необходимо зайти на сайт vybory.gov.ru с 08.00 9 сентября по 20.00 11 сентября.