Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 8:56

В ближайшие часы в Калининградской области ожидаются дожди

Осадки сохранятся до конца дня
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
.

.

Фото: Александр Подгорчук

Обширная зона осадков пришла в нашу область со стороны Польши. Об этом предупреждают метеорологи в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Дождь в ближайшие часы начнется в Калининграде, в западных и центральных районах области. Осадки сохранятся вплоть до вечера. В северной и восточной части области (Советск, Краснознаменск, Черняховск, Гусев, Нестеров) дожди будут менее интенсивными и начнутся во второй половине дня.

Напомним, сегодня калининградцев также ожидает резкое понижение температуры.