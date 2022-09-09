В ближайшие часы в Калининградской области ожидаются дожди

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Обширная зона осадков пришла в нашу область со стороны Польши. Об этом предупреждают метеорологи в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Дождь в ближайшие часы начнется в Калининграде, в западных и центральных районах области. Осадки сохранятся вплоть до вечера. В северной и восточной части области (Советск, Краснознаменск, Черняховск, Гусев, Нестеров) дожди будут менее интенсивными и начнутся во второй половине дня.

Напомним, сегодня калининградцев также ожидает резкое понижение температуры.