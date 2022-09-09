Житель Славска получил 12,5 года строгача за надругательство над 3-летней девочкой

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В Славском районе вынесли обвинительный приговор местному жителю за сексуальные действия в отношении малолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

25 марта 2022 года 24-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 3-летней дочки своей сожительницы. О случившемся он рассказал своей приятельнице, которая сообщила об этом матери девочки. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

Суд приговорил его к 12,5 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.