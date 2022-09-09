Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 272 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 249 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 2,
Гурьевский городской округ - 4,
Правдинский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 1,
Светлогорский городской округ – 2,
Славский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 1.