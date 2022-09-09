Минздрав приглашает калининградок пройти скрининг на ВПЧ

В Калининградской области продолжается проект по комбинированному скринингу женщин на вирус папилломы человека. Бесплатное исследование проводится женщинам в возрасте 30-49 лет в государственных клиниках, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Тест проводится очень быстро, он достаточно информативен, поэтому является эффективным методом ранней профилактики рака шейки матки и позволяет при необходимости назначить своевременное лечение.

При выявлении ВПЧ пациентка направляется в женскую консультацию по месту жительства, где ей проводят дополнительные исследования, по результатам которых либо назначается лечение, либо даются рекомендации по дальнейшему обязательному наблюдению.

Всего с 2020 года в Калининградской области проведено около 34 тысяч подобных исследований.