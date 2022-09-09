В Росрыболовстве назвали причину массовой гибели уток и рыбы в Калининграде

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Специалисты Росрыболовства обследовали водоемы в Калининграде, в которых массово гибла рыба и птицы. Однако «выбросов вредных веществ и иных загрязнений не установлено». Как сообщили в минприроды региона, для проведения лабораторных исследований был проведен отбор проб воды.

«Из полученных результатов следует, что причиной гибели рыбы мог послужить дефицит в воде кислорода, возникший по причине интенсивного выделения углекислого газа в результате процессов гниения водной растительности, а также интенсивной фазы цветения сине-зеленых водорослей. Также дополнительной причиной развития данной ситуации стало недостаточное количество осадков, которое повлияло на понижение уровня воды в водоеме, и высокая температура воздуха», - сообщают в Росрыболовстве.

А причиной смерти уток назвали воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника.

«Предположительно, в результате поедания недоброкачественных кормов (прогнивших, заплесневелых, прокисших)», - заключили в ведомстве.