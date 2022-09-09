В Калининградской области явка на губернаторских выборах на 12.30 составила чуть более 4 процентов

. Фото: Избирательная комиссия Калининградской области

В Калининградской области стартовали выборы губернатора. По состоянию на 12.30 явка избирателей составила в среднем по региону 4,68 процента. Об этом сообщает облизбирком.

Наибольшая явка в Янтарном городском округе – 13,58% и в Гвардейском округе – 10,49%. В Балтийском округе проголосовало 10,01% избирателей.

Около 9% избирателей проголосовали в Гусевском, Неманском, Пионерском, Светлогорском, Ладушкинском, Мамоновском городских округах. Меньше всего избирателей проголосовало в Багратионовском городском округе – 4,02%.

Что касается Калининграда, в Ленинградском районе пришли на участки 2,25%, в Московском районе – 3,24%, в Центральном – 2,3%.