Калининградским школьникам предложили выбрать профессию в режиме онлайн

Калининградская область вошла в число регионов - участников профориентационного проекта «Билет в будущее», который помогает детям найти место в жизни и определиться с будущей профессией.

Как сообщает пресс-служба проекта, более 2 тысяч школьников смогут пройти на платформе проекта bvbinfo.ru онлайн-диагностику, которая поможет выявить направления для дальнейшего развития будущей профессиональной траектории. Свыше тысячи школьников смогут посетить профессиональные пробы на базе организаций профобразования региона.

Также в планах на нынешний учебный год – повышение квалификации для 35 педагогов-навигаторов, которые помогут детям сориентироваться в мире профессий.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» с 2018 года. В Калининградской области он охватил более 17 тысяч учащихся средней и старшей школы.