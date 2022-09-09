Импорт из Белоруссии в Калининград с начала года вырос на 60 процентов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Между Калининградской областью и Белоруссией отмечается стабильный рост товарооборота. По итогам первых четырех месяцев этого года наблюдается рост практически на 60% в части импорта из Белоруссии и на 38% в части того, что регион поставляет в республику. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.

«Надежными партнерами для области на протяжении многих лет являются регионы Белоруссии. Наш регион активно работает с Гродненской, Гомельской, Брестской, Витебской, Могилевской и Минской областями. В этом году рассчитываем подписать соглашение о сотрудничестве с Могилевской областью, – сказал губернатор. – Важно отметить, что Республика Беларусь является ведущим торговым партнером Калининградской области среди стран СНГ. Доля Белоруссии в общем товарообороте стран СНГ за 2021 год составила почти 80 процентов», - отметил Алиханов.

По словам Крутого, учитывая большой промышленный потенциал Калининградской области, Республика Беларусь будет полезна в части поставки компонентов и комплектующих для различных производств.