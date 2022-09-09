Явка на выборах губернатора Калининградской области превысила 7 процентов

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В Калининградской области проходят выборы губернатора. По состоянию на 15 часов явка избирателей составила в среднем по региону 7,78 процента. Об этом сообщает облизбирком.

Наибольшая явка к этому времени наблюдается в Янтарном городском округе - 20,75%

В Гусевском, Балтийском, Мамоновском, Ладушкинском и Гвардейском округах явка составила от 15% до 17%.

Меньше всего избирателей проголосовало в Багратионовском городском округе – 6,53%, Полесском округе – 7,76% и Светловском округе – 8,94%.

Что касается Калининграда, в Ленинградском районе пришли на участки 3,92% избирателей, в Московском районе – 4,8%, в Центральном – 4,42%.