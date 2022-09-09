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Происшествия9 сентября 2022 14:23

На вокзале в Пионерском «Ласточка» наехала на мужчину

Пострадавшего увезли в больницу
Николай Литвинов

Инцидент произошел в 14 часов 15 минут. Как сообщает klops.ru, на вокзале в Пионерском на рельсы упал 44-летний калининградец. В этот момент к перрону подъезжала «Ласточка», машинисту которой пришлось применить экстренное торможение. Избежать наезда, однако, не удалось.

Сообщается, что пострадавший получил открытую травму головы, но в остальном его состояние оценивается как удовлетворительное. Мужчину забрала карета скорой помощи, которая доставила его в БСМП.

По словам очевидцев, от пострадавшего пахло алкоголем.