В Калининграде открылась выставка соцреализма

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградском музее изобразительных искусств открылась выставка социалистического реализма. Проект Русского центра искусства приурочен к 100-летию со дня образования СССР. Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель Русского центра искусства Рустам Алиев.

- На выставке представлены картины периода 1940-1970-х годов. Посетители увидят портрет Иосифа Сталина, подборку картин на тему пионерии, трудовых будней советского человека… Для людей старшего возраста эту выставку можно назвать ностальгической. Для молодежи – просветительской. Мы через картины рассказываем историю страны. Выставка получилась очень хорошей и по композиции, и по раскрытию темы, и по составу работ, - говорит Рустам Алиев.

На выставке представлено более 40 работ советских художников. Все произведения – а это картины и скульптура – находятся в частной коллекции Рустама Алиева. Однако он придерживается мнения, что любое собрание культурных ценностей должно быть непременно показано людям.

Выставка работает с 9 сентября по 13 ноября.