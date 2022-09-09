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Звезды9 сентября 2022 15:25

Калининградцев приглашают на лекцию о романе «Географ глобус пропил»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской областной научной библиотеке продолжает работу лекторий. Очередной вечер запланирован на 12 сентября, и посвящен он будет роману Алексея Иванова «Географ глобус пропил».

Как рассказали в библиотеке, на лекции гостям предложат обратиться к одному из важных аспектов исследования художественного текста, а именно рассмотреть пространственно-временную организацию романа «Географ глобус пропил».

«Мы затронем проблему особой «теории относительности» в искусстве, которая принципиально отличается от теории относительности в физике Эйнштейна», - говорят организаторы.

Ведущими выступят доктор филологических наук, профессор БФУ им. И. Канта Владимир Гильманов и студент Егор Несвитов.

Начало лекции в 18.30. Вход свободный.