Исторический цвет в интерьере: В Калининграде презентовали отремонтированный драмтеатр

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградском областном драматическом театре завершился косметический ремонт – зрительному залу вернули исторический бордовый цвет, такой же, как был в 1960 году. Стены фойе, кулуаров и лестниц теперь в синих тонах. Фотографии интерьеров представили в региональном министерстве по культуре и туризму.

. Фото: Правительство Калининградской области

В зале установлены комфортные кресла, их 777 штук, и они изготовлены в России.

«Расстояние между рядами расширено до 12 сантиметров. Убраны неудобные места на ярусах и за колоннами. Места в зале стали более комфортными благодаря эргономике кресел. Обивка выполнена из негорючего бархата европейского производства. Накладки подлокотников – из массива дерева», - отметили в минкульте.

Подобные кресла установлены в Большом театре России, в Театре Табакова, в Театре Моссовета, в Московском Доме музыки, в инновационном центре «Сколково» и т. д.