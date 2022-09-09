Калининградская сборная по керлингу выиграла международный турнир

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининград принял 13-е региональные соревнования по керлингу, собрав на ледовой арене стадиона «Пионер» 16 команд с игроками из Словении, Эстонии, Белоруссии и пяти регионов России.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, лучшей стала калининградская женская сборная «Альбатрос», сформированная из воспитанниц отделения городской школы по зимним видам спорта.

Команда Виолетты Ниперс, Софьи Алферьевой, Юлии Портуновой и Юлии Чемодановой одержала 6 побед из 6 возможных с общим счетом 42:19 по эндам.

«В финале калининградский квартет дополнила чемпионка Европы и участница зимних Олимпийских игр 2018 и 2022 года Галина Арсенькина из Санкт-Петербурга, что позволило уверенно выиграть у смешанной московско-минской дружины «Жара» со счетом 7:2», - отметили в минспорта.

Керлинг в Калининграде на государственном уровне развивается на базе городской спортивной школы регионального центра. С 2019 года муниципальное учреждение базируется на ледовой арене стадиона «Пионер».