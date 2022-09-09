В транспортной полиции не исключают, что травмированный «Ласточкой» мужчина был пьян

Сотрудниками Калининградской транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины на железной дороге в Пионерском.

В пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте рассказали, что известно на данный момент о происшествии.

- В пятницу, 9 сентября, в дежурную часть Западного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Пионерский Курорт электропоездом травмирован мужчина, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Установлено, что 44-летний калининградец, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила безопасного поведения на железной дороге. Он стоял у края платформы. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости, однако пассажир не реагировал. Применено экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Электричка задела мужчину по касательной, в результате чего он получил травму.

В полиции подтвердили, что пострадавший госпитализирован.