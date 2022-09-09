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Общество9 сентября 2022 17:31

В библиотеке Калининграда идет набор на бесплатные курсы по изучению иностранных языков

Можно попробовать свои силы в освоении английского, немецкого, польского и французского языков
Вера Гринвич

Калининградская областная научная библиотека открыла набор в клубы по изучению иностранных языков. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

- Сегодня руководители клубов используют современные методики преподавания, поэтому комфортно будет и начинающим, и продолжающим изучать язык. Кроме того, это не обучение в чистом виде, это общение, изучение истории и культуры страны, язык которой вы хотите лучше знать, - рассказали в библиотеке.

В этом году занятия в клубах начнутся в конце сентября. Изучать можно английский, немецкий, польский и французский языки.

Участие бесплатное.

Справки и запись по телефону: 21-68-82.