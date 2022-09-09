В Калининграде проезд в общественном транспорте может обойтись дешевле

Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты. Фото: Александр Подгорчук

С 15 сентября 2022 года в общественном транспорте Калининграда стартует акция платежной системы «Мир», сообщает администрация Калининграда.

- Если оплатить поездку картой «Мир», загруженной в смартфон, она обойдется на 7 рублей дешевле базового тарифа. Предложение будет действовать до 31 декабря 2022 года, - рассказали в администрации.

Отмечается, что акция распространяется на оплату проезда в автобусах, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты. Также важно учитывать, что пластиковые карты «Мир» в акции не участвуют.