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Общество9 сентября 2022 17:47

В Калининграде проезд в общественном транспорте может обойтись дешевле

Экономия составит 7 рублей
Вера Гринвич
Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты.

Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты.

Фото: Александр Подгорчук

С 15 сентября 2022 года в общественном транспорте Калининграда стартует акция платежной системы «Мир», сообщает администрация Калининграда.

- Если оплатить поездку картой «Мир», загруженной в смартфон, она обойдется на 7 рублей дешевле базового тарифа. Предложение будет действовать до 31 декабря 2022 года, - рассказали в администрации.

Отмечается, что акция распространяется на оплату проезда в автобусах, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты. Также важно учитывать, что пластиковые карты «Мир» в акции не участвуют.