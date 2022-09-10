В Калининградской области стартовал второй день голосования на выборах губернатора

. Фото: Клопс.Ru

В Калининградской области продолжаются выборы губернатора. Они стартовали в пятницу, 9 сентября, и завершатся в воскресенье, 11 сентября.

Всего по региону работают более полутысячи избирательных участков, проголосовать в которых можно с 8 до 20 часов. Доступно и электронное голосование, но только для тех избирателей, кто зарегистрировался заранее.

Напомним, что для электронного голосования зарегистрированным избирателям необходимо зайти на сайт vybory.gov.ru с 08.00 9 сентября по 20.00 11 сентября.

В пятницу, 9 сентября, в первый день голосования, явка избирателей составила 12,46 процента.