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Общество10 сентября 2022 6:36

В Полесске глава фермерского хозяйства попался на крупном мошенничестве

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Полесске завершено расследование уголовного дела по обвинению главы крестьянско-фермерского хозяйства в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 2017 году фермер предоставил в администрацию документы, что на арендуемом им участке есть постройка. Это позволило ему купить участок за 210 тысяч рублей, хотя его кадастровая стоимость составляла 7 млн рублей.

Позже прокуратура провела проверку и не нашла на участке никакого капитального строительства.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Полесский районный суд для рассмотрения по существу.