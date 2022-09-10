В Полесске глава фермерского хозяйства попался на крупном мошенничестве

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Фото: Александр Подгорчук
В Полесске завершено расследование уголовного дела по обвинению главы крестьянско-фермерского хозяйства в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В 2017 году фермер предоставил в администрацию документы, что на арендуемом им участке есть постройка. Это позволило ему купить участок за 210 тысяч рублей, хотя его кадастровая стоимость составляла 7 млн рублей.
Позже прокуратура провела проверку и не нашла на участке никакого капитального строительства.
В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Полесский районный суд для рассмотрения по существу.