Калининградцы стали в 4 раза чаще покупать через интернет билеты на поезда дальнего следования

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В августе пассажиры калининградских поездов дальнего следования в 3,8 раза чаще приобретали билеты через интернет. Об этом сообщает пресс-служба КЖД

В течение прошлого месяца пассажиры поездов, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России, приобрели 37,4 тыс. электронных билетов, что в 3,8 раза больше, чем в августе прошлого года. В сравнении с аналогичным периодом «доковидного» 2019 года пользоваться дистанционными цифровыми сервисами при оформлении проездных документов пассажиры стали в 4,5 раза чаще.

Всего за первые восемь месяцев года пассажиры оформили свыше 180,5 тысячи электронных билетов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2,2 раза больше в сравнении с январем-августом 2019 года.

По данным КЖД, возрастает популярность электронных сервисов по продажам билетов и среди пассажиров пригородных поездов.