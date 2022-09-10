В Гурьевске завели дело на водителя, сбившую мотоциклиста на трассе

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гурьевске возбуждено и расследуется уголовное дело по факту ДТП с пострадавшим мотоциклистом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В сентябре 2021 года 38-летняя водитель «Сузуки» на автодороге Калининград - Полесск врезалась в мотоцикл «Хонда».

В результате аварии 37-летний мотоциклист получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю легковушки грозит лишение свободы на срок до двух лет.