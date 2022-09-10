Двое жителей Челябинска приехали в область и пытались незаконно пробраться в Польшу

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В Магнитогорске осудили двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В марте двое жителей Челябинской области решили скрыться от уголовного преследования за кражу и прилетели в Калининград. После этого они предприняли попытку пересечь границу, однако были задержаны пограничным нарядом.

Правобережный районный суд Магнитогорска назначил одному нарушителю наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно, второму – два года и два месяца лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.