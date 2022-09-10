В Калининграде банщик подрабатывал курьером телефонных мошенников

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В Калининграде полицейские задержали курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

37-летний мужчина работал банщиком, однако не отказался поработать и на телефонных мошенников. По данным полиции, в июне злоумышленник забрал 100 тысяч рублей у 81-летней жительницы улицы Иванихиной. Через пару дней 86-летняя женщина, проживающая на улице У. Громовой, передала ему 100 тысяч рублей за «спасение» её падчерицы от уголовного преследования после якобы совершённого ДТП.

В пресс-службе УМВД добавили, что подозреваемый был неоднократно судим, в том числе за мошенничество. Расследование уголовных дел продолжается.