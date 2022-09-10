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Общество10 сентября 2022 7:09

Мстительный житель Черняховска сжег автомобиль неприятеля

Злоумышленника будут судить
Виктор Сергеев

В Черняховске будут судить местного жителя, который из мести поджег автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

1 мая 2022 года мужчина вспомнил о конфликте со своим знакомым и решил ему отомстить. В тот же день он увидел автомобиль неприятеля, который стоял около ночного клуба.

Облив капот «Мерседеса» ацетоном, злоумышленник поджег автомобиль и скрылся.

В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен, ущерб составил 350 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания.