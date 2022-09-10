В индустриальном парке «Храброво» построят криогенный цех

Опытное конструкторское бюро «Факел» построит в индустриальном парке «Храброво» криогенный цех. Объем инвестиций в строительство оценивается в 1,6 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано с Корпорацией развития Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сейчас на территории Калининградской области отсутствует производство криогенных продуктов разделения воздуха полного цикла. Предприятие в «Храброво» сможет производить жидкий и газообразный азот особой чистоты I сорта, жидкий и газообразный технический кислород I сорта, а также медицинский кислород непосредственно из атмосферного воздуха», - отметили в пресс-службе корпорации

Часть газов, произведенных в «Храброво», планируется поставлять на промышленные площадки АО «ОКБ «Факел». Внешними потребителями могут стать ПСЗ «Янтарь» и другие промышленные предприятия региона и медицинские организации области. Сейчас весь медицинский кислород в калининградские больницы поставляется с предприятий Московской области и других регионов страны.

Приступить к строительству АО «ОКБ «Факел» планирует летом 2023 года. После запуска производства будет создано более 50 рабочих мест.