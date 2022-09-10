Названы города области с наибольшей явкой в первый день голосования

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В пятницу, 9 сентября, в первый день голосования на выборах губернатора Калининградской области, средняя явка избирателей составила 12,46 процента. Об этом сообщает облизбирком.

Наибольшая явка зарегистрирована в Мамоновском городском округе – 27,90%, Гусевском округе – 26,40% и Янтарном округе – 24,63%.

Наименьшая явка наблюдалась в Багратионовском городском округе – 11,38% и Полесском округе – 11,40%

В Калининграде средняя явка избирателей составила около 7 процентов. Так, в Ленинградском районе города проголосовали 6,33%, в Московском - 6,92%, в Центральном - 6,97%

Что касается дистанционного голосования, там проголосовал 10 891 избиратель региона, что составляет 57% от зарегистрированных.