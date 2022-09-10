Мэрия: Около 98% многоквартирных домов в Калининграде готовы к отопительному сезону

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В Калининграде около 98% многоквартирных домов с центральным отоплением готовы к новому отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Все эти дома уже получили паспорта готовности. Этот документ удостоверяет, что управляющая организация провела весь перечень работ по подготовке внутридомовых систем к приёму теплоносителя и функционированию в отопительном режиме.

Городские власти напоминают, что подготовка жилого фонда к зиме – зона ответственности управляющих организаций, однако участие в этом процессе специалистов МП «Калининградтеплосеть» даёт дополнительную уверенность в том, что отопительный сезон начнётся без сбоев и жители будут избавлены от аварийных отключений.