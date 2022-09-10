На новом участке Приморского кольца предусмотрено строительство скотопрогона

. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

При строительстве нового участка Приморского кольца от Светлогорска до подъезда к Янтарному будет предусмотрен скотопрогон. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Общая протяженность новой очереди составит чуть более 12 километров. Там появятся также три разноуровневые транспортные развязки, четыре путепровода, в том числе три тоннельного типа, и мост через реку Мучную. Также проектом предусмотрен монтаж акустических экранов площадью 12,5 тысячи «квадратов» и шумозащитное остекление в домах, расположенных рядом с будущей трассой.

Сейчас на участке под строительство продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций, масштабные археологические изыскания для сохранения объектов культурного наследия.