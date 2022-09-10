В Калининграде пенсионерка перевела мошенникам более 4 млн рублей

В Калининграде жертвой телефонных мошенников стала 74-летняя пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пожилой женщине позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники получили доступ к ее банковскому счету. И предложил перевести деньги на «безопасные счета», специально созданные банком.

Испугавшись за свои накопления, пенсионерка послушно выполнила все указания злоумышленников: сняла все сбережения и перевела на три продиктованных мошенниками счета 4 млн 218 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.