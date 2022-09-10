Гусевская больница получила 5 новых автомобилей

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В конце августа в Калининградскую область по программе модернизации первичного медицинского звена поступило 14 автомобилей, 5 из которых выделили больнице Гусева. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Кроме автомобилей, по итогам года в Гусевской больнице ожидается большое поступление различного оборудования. Так, по региональному проекту по борьбе с болезнями системы кровообращения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже поступает медицинская техника на общую сумму 15,6 миллиона рублей.

В октябре-ноябре ожидается поступление нового флюорографа и кольпоскопа.