В Калининграде 11 сентября не будут продавать алкоголь

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В воскресенье, 11 сентября, в России отмечают День трезвости. В этот день в Калининградской области не будут продавать алкогольную продукцию.

Напомним, осенью 2019 года в регионе ужесточили антиалкогольный закон. Тогда облдума приняла закон, по которому время продажи алкоголя сократилось на два часа. Теперь спиртное в области продают с 11 до 21 часа.

Также запрещено продавать алкоголь в День молодежи (27 июня), в Международный день защиты детей (1 июня) и в День знаний (1 сентября)