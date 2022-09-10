В Балтийске на выборах губернатора проголосовала 100-летняя местная жительница

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В Балтийске на выборах губернатора Калининградской области проголосовала 100-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

«Валентина Петровна Мазурская заранее ответственно подошла к голосованию и выбрала удобный для себя участок», - отметили в пресс-службе облизбиркома.

Валентина Петровна всю жизнь проработала судостроителем, последние 10 лет живет в Балтийске вместе с дочерью.

Напомним, выборы губернатора стартовали в пятницу, 9 сентября, и завершатся в воскресенье, 11 сентября.

Всего по региону работают более полутысячи избирательных участков, проголосовать в которых можно с 8 до 20 часов. Доступно и электронное голосование, но только для тех избирателей, кто зарегистрировался заранее.