В субботу к 12 часам явка на выборах губернатора превысила 15 процентов

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В Калининградской области проходит второй день голосования на выборах губернатора. По состоянию на 12 часов 10 сентября средняя явка избирателей составила 15,26%. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Наибольшая явка наблюдается в Гусевском округе – 32,35%, Мамоновском городском округе – 32,31% и Янтарном округе – 28,28%.

Наименьшее количество проголосовавших - в Багратионовском городском округе, 14,18%, Полесском округе – 14,99%.

В Калининграде явка следующая:

Ленинградский район – 7,89%,

Московский район – 9,15%,

Центральный район – 8,25%.