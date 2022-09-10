На выборах губернатора проголосовали более 19 процентов избирателей

В субботу, 10 сентября, по состоянию на 15 часов явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 19,06%. Об этом сообщает облизбирком.

Наибольшая явка наблюдается в Мамоновском городском округе – 37,97%, Гусевском округе – 36,32% и Ладушкинском округе – 34%.

Наименьшее количество проголосовавших в Багратионовском городском округе – 17,26% и Полесском округе – 18,51%.

В Калининграде явка следующая:

Ленинградский район – 10,56%,

Московский район – 11,61%,

Центральный район – 10,99%.

По настоящее время на портале ДЭГ проголосовали 12 577 избирателей региона, что составляет 66%.