За сутки коронавирус выявлен во всех городах Калининградской области

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 288 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 113 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 5,

Багратионовский городской округ - 17,

Озерский городской округ – 6,

Балтийский городской округ – 12,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 13,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 33,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 17,

Светловский городской округ – 9,

Зеленоградский городской округ – 20,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 4,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 6,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 6,

Неманский городской округ – 8,

Янтарный городской округ – 1.