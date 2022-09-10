За сутки коронавирус выявлен во всех городах Калининградской области

.
Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 288 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 113 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 5,
Багратионовский городской округ - 17,
Озерский городской округ – 6,
Балтийский городской округ – 12,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 13,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 33,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 17,
Светловский городской округ – 9,
Зеленоградский городской округ – 20,
Светлогорский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 4,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 6,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 6,
Неманский городской округ – 8,
Янтарный городской округ – 1.