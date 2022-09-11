Явка на выборах губернатора Калининградской области к полудню 11 сентября выросла почти до 27%

В Калининградской области проходит финальный день выборов губернатора. Как сообщает региональный избирком, по состоянию на 12.00 воскресенья, 11 сентября, средняя явка на избирательных участках составила 26,92%.
Самыми активными остаются избиратели в Мамоновском городском округе , где явка составила 51,38%. Наименьший интерес к выборам проявляют жители Багратионовского округа – там на участках пока побывали 26,27% избирателей.
В Калининграде ситуация следующая:
Московский район – 16,59%,
Центральный район – 15,75%,
Ленинградский район – 15,48%,
В электронной форме голоса отдали 14 706 жителей области.
Напомним, на предыдущих губернаторских выборах в 2017 году явка составила 39%.