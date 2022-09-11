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Общество11 сентября 2022 15:21

Синоптики прогнозируют в Калининграде холодную и ненастную неделю

К нам снова идет циклон
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом на неделю 12-18 сентября. К нашему региону приближается очередной циклон, под влиянием которого мы будем находиться большую часть времени.

По данным портала rp5.ru, относительно теплой будет первая половина недели. С понедельника по среду включительно дневные температуры удержатся на уровне +17...+19 градусов. При этом будет облачно, время от времени прогнозируются дожди.

Наиболее полно влияние циклона мы ощутим в четверг. Атмосферное давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба, западный ветер усилится до 16 метров в секунду, вновь пройдет дождь.

Вторая половина недели пройдет при температурах +14...+15. Осадки также ожидаются практически ежедневно.