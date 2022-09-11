Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирус выявили еще у 297 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:

Калининград - 202,

Багратионовский городской округ - 16,

Гурьевский городской округ - 15,

Зеленоградский городской округ - 12,

Гвардейский городской округ - 11,

Балтийский городской округ - 10,

Черняховский городской округ - 7,

Светлогорский городской округ - 4,

Советский городской округ - 4,

Мамоновский городской округ - 3,

Неманский городской округ - 2,

Светловский городской округ - 2,

Нестеровский городской округ - 1,

Озёрский городской округ - 1,

Пионерский городской округ - 1,

Полесский городской округ - 1,

Славский городской округ - 1.