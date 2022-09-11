Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирус выявили еще у 297 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:
Калининград - 202,
Багратионовский городской округ - 16,
Гурьевский городской округ - 15,
Зеленоградский городской округ - 12,
Гвардейский городской округ - 11,
Балтийский городской округ - 10,
Черняховский городской округ - 7,
Светлогорский городской округ - 4,
Советский городской округ - 4,
Мамоновский городской округ - 3,
Неманский городской округ - 2,
Светловский городской округ - 2,
Нестеровский городской округ - 1,
Озёрский городской округ - 1,
Пионерский городской округ - 1,
Полесский городской округ - 1,
Славский городской округ - 1.