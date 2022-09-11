Явка на выборах губернатора Калининградской области превысила 30%

Региональный избирком озвучил данные по явке избирателей по состоянию на 15.00 воскресенья, 11 сентября. На этот час на участках побывали 31,1% избирателей. В полдень было примерно на 4% меньше.

Наибольшая явка по-прежнему в Мамоновском городском округе – 57,23%. Меньше всего проголосовавших в Полесском округе – 30,58%.

В Калининграде явка следующая:

Московский район – 20,23%,

Центральный район – 19,33%,

Ленинградский район – 19,25%,

Среди тех, кто зарегистрировался на участие в дистанционном электронном голосовании, свой выбор сделали 15 287 избирателей (80%).

Напомним, участки закроются в 20.00.