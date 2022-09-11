В Кафедральный собор в Калининграде вернули фигурку ангела XVIII века

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

Путти-музыкант, украшавший орган Кафедрального собора с 1721-го по 1944 год, вернулся в собор 10 сентября. Удивительно, но фигурка ангела уцелела в огне пожаров и бомбардировок английской авиации во Второй мировой войне, после чего больше 40 лет пролежала во рву одного из фортов. Последние годы скульптура путти находилась в частной коллекции.

- Раньше ангел работы Маттиаса Пертцеля музицировал на фасаде органа Иоганна Мозенгеля: в его руках даже сохранились фрагменты деревянных палочек, - сообщает пресс-служба собора.

В день возвращения в собор путти-музыкант «поучаствовал» в концерте ансамбля VivaMuse и титулярного органиста Кафедрального собора Евгения Авраменко.

Как уточнили в соборе, теперь ангел всегда будет находиться возле крестильни - баптистерия.